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Новости погоды


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Москва выполнила январскую норму по осадкам


ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 17 января

  За первые 16 дней января 2021 года в Москве, на ВДНХ, выпало 43,9 мм осадков. А это значит, что месячная норма осадков в городе уже выполнена!

За сутки 16 января высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась на 7 см и к утру 17 января составила 40 см. В МГУ высота снежного покрова достигла 42 см, в Измайлове 45 см.

Самый высокий снег в Москве в январе месяце был отмечен в 1994 году, на ВДНХ было 63см! / meteonovosti.ru /
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