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Новости погоды


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Первый метеорологический рекорд года в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 17 января

  За сутки 16 января в Москве выпало 10 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний с количество осадков 8 мм остался в 2014 году.

На востоке Подмосковья осадков было еще больше, в Черустях и Павловском Посаде по 14 мм. Что и для этих мест стало рекордом.

Рекордное количество осадков в столичный регион принес южный циклон, атмосферные фронты которого почти сутки посыпали Москву и область снегом. / meteonovosti.ru /
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