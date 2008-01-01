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Первый метеорологический рекорд года в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 17 января



За сутки 16 января в Москве выпало 10 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний с количество осадков 8 мм остался в 2014 году.



На востоке Подмосковья осадков было еще больше, в Черустях и Павловском Посаде по 14 мм. Что и для этих мест стало рекордом.



Рекордное количество осадков в столичный регион принес южный циклон, атмосферные фронты которого почти сутки посыпали Москву и область снегом. / meteonovosti.ru /



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