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Новости погоды


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Красноярский край во власти сильных ветров


ИА "Метеоновости" / 11:12 Воскресенье, 17 января

  Накануне большая часть Красноярского края находилась вы поле повышенного давления, что и стало причиной усиления морозов ночью до -50 градусов. Однако циклон, центр которого в минувшую субботу находился в районе Салехарда, внес свои коррективы. Он начал оттеснять антициклон к востоку. На юге Таймыра местами пройдет небольшой снег, и в начале новой недели морозы станут мягче, ночью до -43 градусов. Но, как и у любой медали есть и оборотная сторона. Юг Таймыра, Туруханский район и Хакасия оказались в зоне резких перепадов атмосферного давления. Поэтому сегодня и завтра порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Хакасии в понедельник штормовой силы, 24 м/с. / meteonovosti.ru /
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