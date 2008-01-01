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Новости погоды


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В Крыму морозы задержатся до середины будущей недели


ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 17 января

  Волновые циклоны - уроженцы Средиземноморья, проторили дорогу в Крым. Накануне они засыпали республику сильным снегом, количеством до 22 мм осадков.

В воскресенье из Зарубежной Европы распространился гребень антициклона. По его восточной периферии в Крым началось вторжение холодного воздуха. Идет снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный, наблюдаются сильные гололедно-изморозевые отложения; кружит метель, на дорогах гололедица, ветер достигает штормовой силы, 20-25 м/с. Местами в портах наблюдается парение моря (разновидность морских туманообразных испарений, которые возникают при быстрой конденсации тёплого водяного пара в холодном воздухе над полыньями или над поверхностью морского льда), медленное обледенение судов, преобладающая температура днем -3..-8, на ЮБК около 0 градусов.

В начале новой недели в Крыму при облачной погоде время от времени будет приниматься снег, местами сильный, в отдельных районах метель, туман, гололедно-изморозевые отложения, усиление ветра местами в порывах 17-22 м/с. Ночью мороз усилится до -11..-16, на ЮБК -8..-10, днем -5..-10, на ЮБК от +2 до -3 градусов.

На ослабление морозов в Крыму можно рассчитывать не ранее 21 января, ночью -4..-9, на ЮБК до +2 градусов, днем 1..6 тепла. / meteonovosti.ru /
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