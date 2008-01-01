Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первые природные пожары в новом году


ИА "Метеоновости" / 13:10 Воскресенье, 17 января

  Не успела закончиться первая декада нового 2021 года, а уже начала поступать информация о природных пожарах.

С 4 января заполыхали природные пожары в Абхазии. Они угрожали населенным пунктам Галского, Очамчырского и Гагрского районов. Сгорело несколько домов и хозяйственных построек.

В начале минувшей недели крупный травяной пожар зафиксирован на юге Австралии. В штате Южная Австралия пожар уничтожил, как минимум 16 тысяч га растительности и быстро достиг города Лусиндейл, 100 жителей которого были вынуждены укрыться в ратуше. В настоящее время пожар не представляет угрозы для населенного пункта.

Накануне лесные пожары зафиксированы в чилийской области Вальпараисо, которыми охвачена площадь более 2500 гектар. Некоторые возгорания угрожают населенным пунктам. Огонь уничтожил 10 жилых домов, есть пострадавшие. В коммуне Кильпуэ эвакуировано 25 тысяч жителей. Тушение осложняется сильным ветром. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-20
Пн.
18 янв.
-17
Вт.
19 янв.
-13
Ср.
20 янв.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Келимане		 -54
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100