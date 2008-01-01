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Первые природные пожары в новом году

ИА "Метеоновости" / 13:10 Воскресенье, 17 января



Не успела закончиться первая декада нового 2021 года, а уже начала поступать информация о природных пожарах.



С 4 января заполыхали природные пожары в Абхазии. Они угрожали населенным пунктам Галского, Очамчырского и Гагрского районов. Сгорело несколько домов и хозяйственных построек.



В начале минувшей недели крупный травяной пожар зафиксирован на юге Австралии. В штате Южная Австралия пожар уничтожил, как минимум 16 тысяч га растительности и быстро достиг города Лусиндейл, 100 жителей которого были вынуждены укрыться в ратуше. В настоящее время пожар не представляет угрозы для населенного пункта.



Накануне лесные пожары зафиксированы в чилийской области Вальпараисо, которыми охвачена площадь более 2500 гектар. Некоторые возгорания угрожают населенным пунктам. Огонь уничтожил 10 жилых домов, есть пострадавшие. В коммуне Кильпуэ эвакуировано 25 тысяч жителей. Тушение осложняется сильным ветром. / meteonovosti.ru /



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