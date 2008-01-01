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О рекордах тепла в России

ИА "Метеоновости" / 13:26 Воскресенье, 17 января



В то время, как на большей части России морозы крепнут день ото дня, накануне были зафиксированы рекордно высокие значения температуры.



В городе Курильск (Сахалинская область) 16 января температура повысилась до 4.1, что выше прежнего рекорда на 1.1 градуса двухлетней давности.



В начале новой недели циклон, который обеспечил теплом Курильск, вольется в систему камчатского циклона, и на остров Итуруп, в его тылу начнет поступать холодный воздух и температура в течение суток понизится до -4..-9 градусов, пройдет небольшой снег.



Обновились инструментальные наблюдения и в Оренбургской области, которая оказалась в теплом секторе циклона с центром в районе Самары. В Домбаровском среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 7 с небольшим градусов. В поселке 16 января столбик термометра поднялся до отметки -1.1, предыдущий абсолютный максимум -1.6 градуса продержался шесть лет. / meteonovosti.ru /



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