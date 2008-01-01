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И снова о рекордах, но уже по осадкам

ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 17 января



Южные циклоны, один за другим выходившие на Европейскую территорию, как правило отмечались сильными осадками, в некоторых регионах обновились инструментальные наблюдения.



Так, 14 января обновились рекорды по осадкам в Казани, где выпало 12.4 мм, прежний рекорд 9.6 мм продержался с 1918 года; в Тамбове в этот же день зафиксировано 13 мм, предыдущий 8 мм наблюдался в 2011 году.



Минувший день, 16 января, тоже войдет в историю метеорологических наблюдений некоторых населенных пунктов, и тоже по количеству выпавших осадков.



В Александровском выпало 7 мм, прежний рекорд 5.1 мм состоялся в 2002 году; в Кирове было зарегистрировано 14.2 мм, прежний рекорд 8.9 мм наблюдался в 1904 году. В Елатьме (Рязанская область) зафиксировано рекордное количество осадков, 16 мм, что на 4 мм больше, и продержавшееся с 2004 года; В Екатеринбурге выпало 12 мм, прежний рекорд 11 мм был в 2009 году. В Октябрьском Поселке (Саратовская область) рекорд по осадкам обновлялся дважды. В первый раз 14 января 16 мм (прежний 9.7 в 1960 г.), 16 января 14 мм (предыдущий 12.5 мм в 1939 г.). / meteonovosti.ru /



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