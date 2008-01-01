Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

И снова о рекордах, но уже по осадкам


ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 17 января

  Южные циклоны, один за другим выходившие на Европейскую территорию, как правило отмечались сильными осадками, в некоторых регионах обновились инструментальные наблюдения.

Так, 14 января обновились рекорды по осадкам в Казани, где выпало 12.4 мм, прежний рекорд 9.6 мм продержался с 1918 года; в Тамбове в этот же день зафиксировано 13 мм, предыдущий 8 мм наблюдался в 2011 году.

Минувший день, 16 января, тоже войдет в историю метеорологических наблюдений некоторых населенных пунктов, и тоже по количеству выпавших осадков.

В Александровском выпало 7 мм, прежний рекорд 5.1 мм состоялся в 2002 году; в Кирове было зарегистрировано 14.2 мм, прежний рекорд 8.9 мм наблюдался в 1904 году. В Елатьме (Рязанская область) зафиксировано рекордное количество осадков, 16 мм, что на 4 мм больше, и продержавшееся с 2004 года; В Екатеринбурге выпало 12 мм, прежний рекорд 11 мм был в 2009 году. В Октябрьском Поселке (Саратовская область) рекорд по осадкам обновлялся дважды. В первый раз 14 января 16 мм (прежний 9.7 в 1960 г.), 16 января 14 мм (предыдущий 12.5 мм в 1939 г.). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-20
Пн.
18 янв.
-17
Вт.
19 янв.
-13
Ср.
20 янв.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Келимане		 -54
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100