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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:33 Понедельник, 18 января



Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -19..-17, по области -20..-15 градусов. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Морозы не собираются покидать столичный регион, в ночь с воскресенья на понедельник температура может опуститься до 25, местами до -28 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и будет в пределах нормы, содержание кислорода повышенное. Такие суровые погодные условия удерживаются уже продолжительное время, но метеочувствительные люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к сосудистым спазмам, с бронхиальной астмой не могут адаптироваться, и по-прежнему тяжело переносят такую погоду. Им стоит избегать резких температурных перепадов, без необходимости стараться не выходить на мороз, строго соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия. С осторожностью следует гулять на морозах и с детьми, так как несовершенные термоадаптационные механизмы могут стать причиной обморожений, усиления спастических и кожных реакций.



Геомагнитный фон 18 января неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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