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В Подмосковье мороз ниже -30 градусов
ИА "Метеоновости" / 07:20 Понедельник, 18 января
На 6 утра 18 января минимальная температура воздуха в Зарайске составила -31,4 градуса, в Черустях -31,1 градуса, а Серебряных Прудах ровно -30.
В Москве, на ВДНХ, минимальная оказалась -23,6 градуса. В Зеленограде было -27, в районе поселка Северный почти -29 градусов.
К 9 утра эти цифры могут измениться, воздух продолжит остывать до рассвета.
Последний мороз в Москве ниже -20 градусов был 26 января 2017 года, -22,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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