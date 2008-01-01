Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
18 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Подмосковье мороз ниже -30 градусов


ИА "Метеоновости" / 07:20 Понедельник, 18 января

  На 6 утра 18 января минимальная температура воздуха в Зарайске составила -31,4 градуса, в Черустях -31,1 градуса, а Серебряных Прудах ровно -30.

В Москве, на ВДНХ, минимальная оказалась -23,6 градуса. В Зеленограде было -27, в районе поселка Северный почти -29 градусов.

К 9 утра эти цифры могут измениться, воздух продолжит остывать до рассвета.

Последний мороз в Москве ниже -20 градусов был 26 января 2017 года, -22,9 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-23
Пн.
18 янв.
-17
Вт.
19 янв.
-13
Ср.
20 янв.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -57
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100