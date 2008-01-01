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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:16 Понедельник, 18 января



В столичный регион находятся во власти морозов, тем более, что пришли они накануне одного из самых значимых праздников православия Крещения. После студеной ночи с температурой около -24 градусов, а в отдельных районах она была еще ниже, днем морозы станут мягче -17..-19. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 10-11 градусов. Несмотря на такие холода, до рекорда температура не дотянет, он так и останется за 1940 годом со значением -41.1 градус. О тепле речь и вовсе не идет, поэтому рекорд температуры 5.1 градуса по-прежнему принадлежит 2007 году.



В 2013 году 18 января в Москве выпало 10 мм осадков, то есть четвертая часть от нормы.



В прошлом, 2019 году, этот день, как и предыдущий, выдался теплый: ночью было 1.1, днем 2..2 градуса со знаком плюс. Без осадков и снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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