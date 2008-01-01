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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге ожидаются снегопады, гололед и оттепель


ИА "Метеоновости" / 09:27 Понедельник, 18 января

  В Санкт-Петербурге в выходные сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой на 8-10 градусов ниже нормы. В отличие от Москвы, официальная метеостанция Северной столице морозов ниже -20 градусов не зафиксировала, но зима "старалась" не на шутку. В ночь на субботу, 16 января, температура в городе опустилась до -18,0 - такого мороза с начала зимы еще не было. Часто кружил слабый снег, ставший украшением выходных, впечатление зимней сказки добавляла слабая утренняя изморозь.

Пик похолодания миновал. В ближайшие двое суток температура вернется в норму: ночью термометры покажут -7..-9, днем -4..-6, пройдет небольшой снег. Боле холодными будут ночи в середине недели - с юга усилится гребень антициклона, при прояснениях подморозит до -11..-14, в окрестностях города до -16. Вторая половина рабочей недели пройдет под влиянием наступающих с запада атлантических циклонов. Усилится ветер, ожидается продолжительный снегопад, возможна метель. В пятницу осадки могут перейти в дождь и переохлажденный дождь, высока вероятность гололеда. Перед выходными температура повысится до оттепели. / meteonovosti.ru /
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