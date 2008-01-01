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В Среднюю Азию вернулось тепло

ИА "Метеоновости" / 10:14 Понедельник, 18 января



В последние месяцы 2020 года погодные условия для жителей Средней Азии оказались незавидными. Уже во второй декаде ноября существенно похолодало. Сибирский антициклон начал поставлять в бывшие союзные республики арктический воздух. На крайнем юге территории, в столице Таджикистана, Душанбе, под утро температура понижалась до отрицательных значений, а в дневные часы едва достигала отметку в +10 градусов. Такие значения среднесуточной температуры оказывались на 5-7 градусов ниже нормы.



Аномально холодная погода сохранялась и в декабре. В первой декаде наступившего года температура уже днем была ниже нуля градусов, а ее отклонение от нормы составляло 8 градусов и более. Неоднократно в различных пунктах Республик минимальная температура обновила суточные рекорды.



Перелом в погоде произошел в начале второй декады. В Среднюю Азию вернулось тепло, которое с каждым днем только прибывало. После дневных морозов температура устремилась к летним значениям. А с 14 января и вовсе стала устанавливать рекорды суточного максимума, воздух прогревался до +20 градусов. Минувшим днем в Душанбе был установлен уже четвертый рекорд января по теплу. Максимальная температура повысилась до +18.6 градусов, подобного тепла в столице Таджикистана не наблюдалось с 1948 года. Рекордных значений температура достигла и в других Республиках: в Узбекистане максимальной температурой, +13.9, отличилась Фергана, в Киргизии - Джалал-Абад (+13.0), в Казахстане - Шардара (+13.1).



Аномально теплая погода в Средней Азии сохранится на протяжении всей рабочей недели. Очаг аномального тепла с температурой на 8-10 градусов выше нормы сформируется над югом Узбекистана. А уже в выходные дни вновь похолодает. / meteonovosti.ru /



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