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Новости погоды


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Сильные морозы в средней полосе России


ИА "Метеоновости" / 10:52 Понедельник, 18 января

  Южный циклон, пересекающий Русскую равнину в субботу, щедро одарил большинство областей Центрального федерального округа снегом. Поскольку циклон огибал столицу с юга, а далее, следуя по востоку округа, смещался в Поволжье, именно в южных и восточных областях он оставил наибольшее количество осадков. Высота снежного покрова здесь превысила 30 см, что уже больше нормы.

В воскресенье погоду определяла уже тыловая часть циклона, из-за вторжения арктического воздуха морозы усилились. Максимальное значение температуры в дневные часы колебалось от -15 на юго-западе до -19 градусов на северо-востоке округа. В ночь на понедельник атмосферное давление продолжало расти, небо освободилось от облаков и без того холодный приземный воздух начал дополнительно выхолаживаться. Под утро на большей части территории температура достигла отметки в -25 градусов, а в Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской и Костромской областях воздух сковали тридцатиградусные морозы.

Такие значения температуры оказались самыми низкими за текущую зиму.

В ближайшие дни на большей части округа сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более. / meteonovosti.ru /
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