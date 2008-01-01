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Погода в Москве: от аномального холода к аномальному теплу

ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 18 января



погоды, когда температура не отклонялась далеко от нулевой отметки и в течение суток колебалась от -1 до +1 градуса, а ее среднесуточное значение превышала многолетние показатели на 7-9 градусов. Не прибавили настроение москвичам и снег, переходящий в ледяной дождь, и порывистый ветер, и сильная гололедица на дорогах. Аномально теплая погода продержалась в столице ровно 10 дней. Но с приходом антициклона, погода вернулась к зимним атрибутам: морозы стали крепчать, а сугробы подрастать. Самые суровые морозы пришлись на минувшую ночь, когда на востоке и юго-востоке Подмосковья температура понизилась ниже -30 градусов, а ее среднесуточное значение более, чем на 10 градусов оказалось ниже нормы.



В течение недели морозы начнут постепенно ослабевать, во второй половине недели температура войдет в русло климатической нормы, а к выходным вернутся оттепели. Тепло принесет циклон, приближающийся с северо-запада.



В Крещенскую ночь еще сохранятся сильные морозы: в Москве -20..-22, в центре до -17, в Подмосковье в основном в северных районах до -25, днем во вторник в столице -12..-14, по области до -17 градусов. В отдельных районах покружит небольшой снег. Ветер западный 2-5 м/с.



В среду, 20 января, местами покружит небольшой снег, а морозы ослабеют. Температура ночью в Москве -16..-18, в Подмосковье от -16 до -21 градуса, днем от -10 до -12 в столице и -10..-15 в ее окрестностях. Ветер западный 2-7 /с.



В четверг, 21 января, в ночные часы при прояснениях еще будет подмораживать до температуры -15..-20, а днем существенно потеплеет, максимальная температура от -3 до -8 градусов. Возможен местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с.



В пятницу, 22 января, ночью всего от 3 до 8 мороза, днем повышение температуры до -3..+2 градусов. Небольшие осадки ночью будут идти в виде снега, а днем переходить в мокрый снег и дождь. Ветер западный 5-10 м/с.



В субботу и воскресенье, по предварительным прогнозам, станет еще теплее. / meteonovosti.ru /



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