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Циклон принес штормовую погоду на Камчатку

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 18 января



Географическое положение Камчатского полуострова является основной причиной такого обилия небесной влаги, какого не наблюдается ни в одном из уголков обширной территории России. В столице края, Петропавловске Камчатском, годовое количество осадков (по норме) превышает 1100 мм. В январе норма осадков составляет около 100 мм, но до вчерашнего дня погода, похоже, придерживала небесную влагу.



В минувшее воскресенье к Камчатскому краю приблизился активный тихоокеанский циклон. Он намерен восполнить дефицит осадков на полуострове и уже обрушил снегопады, метели и штормовой ветер, который в порывах усиливался до 36 м/с. Неблагоприятная погода сохранялась на юге края в ночь на понедельник, а также днем.



Не ослабеет влияние циклона на погоду Камчатского края и во вторник, ожидается сильный снег, метель, на побережье штормовой ветер. В то же время в выходные дни, сегодня и во вторник камчатский край остается единственным островком теплой погоды в Дальневосточном округе. На восточном побережье она колеблется от -4 до -9 градусов в течение суток.



На остальной территории округа морозы крепчают день ото дня. До середины недели в континентальных районах Магаданской области и Чукотского автономного округа понижение температуры до -50..-55 градусов, на северо-востоке Якутии до -52..-57. / meteonovosti.ru /



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