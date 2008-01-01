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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Вторник, 19 января



Предстоящим днём 19 января морозы в столичном регионе понемногу начнут сдавать, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -14..-12 градусов, по области -17..-12. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы, содержание кислорода в воздухе выше нормы (хотя биологическая активность его ниже).



По-прежнему высока вероятность появления метеопатических реакций и серьезных проблем со здоровьем у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и суставов. В группе риска и детишки, люди более пожилого возраста и ослабленные, которым стоит быть более внимательными к своему самочувствию. Без острой необходимости лучше реже бывать на морозном воздухе, так как могут усиливаться сосудистые спазмы, развиться приступ стенокардии или бронх спазма. Подышать или сделать дыхательную гимнастику можно сделать на балконе, даже и в этом случае стоит избегать переохлаждения.



Для молодых людей, не имеющих противопоказаний, такие погодные условия являются тренирующими и благоприятными для занятий зимними видами спорта, но и им тоже необходимо избегать переохлаждения.



Геомагнитный фон 19 января прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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