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Новости погоды


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В Приволжье снега становится все больше


ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 19 января

  Засыпав снегом юг европейской территории, средиземноморский циклон через Каспийское море отправился в Западный Казахстан. В ближайшие дни атмосферный вихрь распространит ложбину и связанный с ней атмосферный фронт в сторону Приволжского федерального округа.

В связи с влиянием циклона с юго-востока в ближайшие дни местами пройдет снег, снежный покров прибавит в среднем 3-8 см высоты. Сохранятся и сильные морозы с температурой ночью -20..-25, в отдельных районах до -33. В середине недели распогодится, местами пройдет небольшой снег. Ближе к выходным в регион начнет прорываться атлантическое тепло. Снова ожидается снег, местами сильный, и быстрое потепление до значений около нуля.

Пока же Приволжье остается самым "зимним" регионом на Европейской территории России как по температуре, так и по высоте снежного покрова. В начале недели в отдельных районах Татарстана, Ульяновской, Нижегородской, Кировской области и Пермского края температура ночью опускалась до -32..-34, а высота сугробов местами превышает 50-60 см. / meteonovosti.ru /
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