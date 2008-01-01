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В швейцарских Альпах на смену снегопадам приходит тёпло
ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 19 января
После сильного снегопада и морозов в Альпах ожидается потепление, связанное с явлением фёна, тёплого и сухого ветра. Его приход влечёт за собой повышение температуры, таяние снега, повышение влажности воздуха в регионе.
Порывистый ветер скоростью от 22 до 33м/с обрушится на кантоны Ури, Гларус и долину реки Рейн. К середине недели температура воздуха здесь повысится до 12 градусов, а к пятнице достигнет 16 градусов.Оттепель придет и в другие части северного склона Альп. Снег, выпавший в ночь на понедельник, 19 января, растает.
19 января дороги в кантоне Цюрих еще остаются перекрыты из-за выпавшего ночью снега. В Ури ситуация с движением автомобилистов наладилась, однако местные власти предупреждают о повышенной опасности схода лавин. / meteonovosti.ru /
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