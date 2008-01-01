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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:07 Вторник, 19 января



Крещенские морозы на московскую землю пришли в срок. И хотя минувшей ночью погода немного смягчилась, температура воздуха оставалась более чем на 10 градусов ниже средних многолетних значений. Но, тем не менее, до рекордных значений температуре далеко. В январе все минимальные рекорды ниже -30 градусов, а в отдельные дни второй половины месяца за весь период наблюдений случались и сорокаградусные морозы. Ночь на Крещенье самой студеной отмечалась в 1927 году, когда под утро температура достигла отметки в -32 градуса. Но случались в это время и затяжные оттепели. Например, в 2007 году почти ежедневно температура преодолевала нулевую отметку в сторону положительных значений, а 19 января повысилась до +6.3 градусов, что стало суточным рекордом.



В прошлом, 2020, году январь в течение всего месяца было аномально тепло, а 19 января минимальная температура составила -1.5 градуса, а днем было +0.2. / meteonovosti.ru /



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