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Новости погоды


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Великобритания готовится к наводнениям


ИА "Метеоновости" / 11:32 Вторник, 19 января

  Европейское агентство по окружающей среде опубликовало предупреждение для нескольких регионов Великобритании - шторм "Кристоф", надвигающийся на страну, может привести к масштабному наводнению.

В ближайшие 5 дней в Великобритании может выпасть от 100 до 200 мм осадков. Значительное количество осадков, выпавшее текущей зимой, уже перенасытило почву влагой, что приводит к риску наводнения. Уровень воды в местных реках также остаётся предельно высоким, поэтому жителям регионов, попавших в зону опасности, настоятельно рекомендуют держаться подальше от прибрежных дорог.

Наводнение грозит населённым пунктам в центральной, восточной и северной Англии, большей части Северной Ирландии, Уэльсу и Шотландии. / meteonovosti.ru /
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