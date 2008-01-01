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Турция: от снегопадов к морозам

ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 19 января



В выходные дни и в понедельник, 18 января, большая часть Турции оказалась во власти циклона, который сформировался в восточной части Средиземного моря.



На юге прошли дожди и гремели грозы, а на севере страны отмечались сильные снегопады. Непогода разбушевалась в Стамбуле, Анкаре и Бурсе. За сутки выпадало до 20% месячной нормы осадков. В итоге к 19 января месячная норма по осадкам оказалась выполнена в Стамбуле и перевыполнена в Анкаре.



19 января Турция оказалась в холодной тыловой части циклона, температура воздуха в Стамбуле ночью понижалась до -5..-6 градусов, в Анкаре подмораживало до -13..-15 градусов. Фон температуры воздуха стала ниже нормы на 4-8 градусов. И в ближайшие дни холодная погода в Турции сохранится. / meteonovosti.ru /



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