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Обильные осадки в южных регионах страны имеюют свои плюсы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 19 января







Однако, можно найти плюсы и в такой синоптической ситуации: атака Балканского циклона существенно повлияла на запасы Неберджаевского водохранилища, его запасы заметно пополнились и достигли отместки в 173 м. До уровня максимального значения не хватает еще 9 м. Воду из водохранилища пока не качают, так как первоочередная задача - накопить ее как можно больше, чтобы использовать в весенний и летний периоды. При этом активизировалась поставка воды из Пенайских водоисточников, и это уже существенная помощь в поставке воды. В частности, в Новороссийск при суточной потребности в 174 тыс. кубометров в на сегодняшний день ежедневно поступает 120 тысячам кубометров.



Напомним, что осенью 2020 года объемы воды в Неберджаевском водохранилище достиг критической отметки в 169,7 м, при минимальном значении 166 м. В связи с этим водоканал Новороссийска был вынужден остановить насосную станцию и полностью прекратить забор воды из водохранилища.



Уже сегодня количество осадков на Кубани и Черноморском побережье заметно сократиться. Неприятные моменты будет привносить лишь ветер северных румбов в тылу уходящего циклона и отрицательные температуры воздуха: в дневные часы -5..-1 градус, в предстоящую ночь еще до -10..-5 градусов.



Завтра, 20 января, осадки прекратятся, и с ростом атмосферного давления на смену холодной воздушной массы придет заметное потепление из средиземноморских стран.



Приземный антициклон с центром над северной оконечностью африканского побережья прогреет воздух к четвергу,21 января, уже до положительных температур и вернет их в рамки климатической нормы. К выходным дням жителей ждет температурный порыв до значений на 4-8 градусов, выше многолетних значений. В среднем, температура до конца недели в ночные часы будет соответствовать +1..+5 градусам, а днем +5..+10 градусам.



Но расслабится и полностью насладится потеплением, помешает порывистый ветер до 10-15 м/с. Циклонические вихри неутомимы в своих дерзаниях и новый атлантический циклон с запада будет претендовать на регионы комфорта. Захватить и покорить непогодой южные территории ему до конца недели так и не удастся, но переменная облачность и ветер будут постоянно напоминать о том, что на дворе, пусть и календарная, но зима. / meteonovosti.ru /



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