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Новости погоды
Какой выдалась крещенская ночь в России?
ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 19 января
Праздничные морозы на Крещение заглянули практически в каждый уголок России. С запада на восток и с юга на север температурный фон воздуха почти везде ниже нормы.
Особыми холодами традиционно отличилась республика Саха, в центральной ее части морозы в ночные часы достигали -59..-57 градусов. При этом в некоторых улусах эффективная температура воздуха (температура с учетом влажности воздуха и скорости ветра) достигала значений ниже -60 градусов. Самым суровым местом по этим показателям на территории России оказался город Покровск Хангаласского улуса и село Эйик в Оленёкском эвенкийском национальном районе Якутии - здесь эффективная температура воздуха составила -66 и -64 градуса соответввенно, -62 градуса ощутили на себе жители города Мирнинского района.
А самая комфортная и относительно теплая крещенская ночь выдалась в Краснодарском крае: в Сочи и в Туапсе (+1.8 и +4.2 градуса соответственно).
Значительно выше нормы температура воздуха в ночь на 19 января отмечалась лишь северо-западе европейской части России. В Мурманске минимальная температура воздуха зафиксирована в -4.1 градус, что выше нормы на 7 единиц, в Карелии в Петрозаводске морозы не преодолели планки в -10.0 градусов (что выше нормы на 4 градуса), а в поморском северном Архангельске всего лишь до -13.2 опустилась температура воздуха (что выше нормы на 1.4 градуса). / meteonovosti.ru /
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