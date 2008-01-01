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Новости погоды


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Тропический циклон в Австралии спровоцировал наводнения


ИА "Метеоновости" / 14:19 Вторник, 19 января

  Сформировавшийся в Коралловом море 17 января тропический циклон "Кими" по данным Бюро метеорологии Австралии, как и прогнозировалось, 19 января достиг восточной части континента, выйдя на сушу на участке побережья полуострова Кейп-Йорк. Порывы ветра при этом достигали 43 м/с, а обрушившиеся ливни на страну спровоцировали наводнения.

Количество осадков уже оценивается, как рекордное. Так на одной из метеостанций в районе Редланд-Сити зафиксировано 191 мм. По данным метеорологов, дожди такой интенсивности бывают здесь один раз в сто лет.

Достигнув побережья "Кими" ослабел, но риск сильных дождей по-прежнему сохраняется. / meteonovosti.ru /
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