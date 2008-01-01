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Новости погоды


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Завидное постоянство в погоде Забайкалья


ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 19 января

  Уютно расположившись за юго-восточным берегом Байкала, Забайкальский край, в наступившем новом году ведет себя, как примерный ученик. Погодные условия здесь весьма спокойны и хранимы влиянием монгольского антициклона. Атмосферные фронты, достигающие регион с западных берегов Байкала проходят уже обессилившими, и по большей части размываются на фоне повышенного давления воздуха.

До конца недели существенных изменений здесь не прогнозируется.

20 января, по данным Зайбайкальского УГМС, местами ожидается небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью -26..-21 градусов, при прояснении -36..-31 градусов, по южной половине края местами -18..-13 градусов, днем -12..-7 градусов, местами -17..-12 градусов, по северным районам до -24 градусов мороза.

Такие температуры воздуха на 4-8 градусов превышают среднемноголетние значения. Но на фоне плавного течения синоптических процессов погода весьма комфортна.

Особо приятны такие погодные условия в период праздников. Поводом очередного поздравления в адрес ФГБУ "Забайкальского УГМС" в январе 2021 года является 130-летие метеорологической станции Бичура, основанной на заре метеорологических наблюдений в 1891 году Иркутской магнитно-метеорологической обсерваторией.

Хорошей погоды и отличного настроения желаем всему дружному коллективу метеорологов! / meteonovosti.ru /
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