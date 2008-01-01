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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:35 Среда, 20 января

  Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -12..-10, по области -15..-10 градусов. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Морозы в столице ослабеют, днем будет умеренно морозная, ясная, комфортная погода, атмосферное давление слабо растет и показатели в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное. Для большинства практически здоров и не метеочувствительных людей такая умеренно морозная с повышенным содержанием кислорода внешние условия, являются тренирующими, закаливающими и благоприятны для активных занятий зимними видами спорта. Людям страдающим хроническими болезнями сердечно- сосудистой, бронхолегочной системы, особенно с симптомами хронической кислородной недостаточности можно потихоньку расширять режим, вначале по 15-20 минут можно совершать прогулки на свежем воздухе.

Магнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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