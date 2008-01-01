

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:52 Среда, 20 января



20 января в истории метеонаблюдений сильные осадки обходят стороной. Крайний экстремум этого значения в 6.9 мм зафиксирован в позапрошлом веке в 1899 году.



Вот и предстоящий день не сулит стрессовых ситуаций в погодном течении. Температурный фон среднесуточных температур воздуха по-прежнему сохранится на 4-6 градусов ниже нормы. Но при маловетреной погоде без осадков и незначительном превышении атмосферного давления будет весьма комфортно и свежо. Главное, не забывать одеваться по погоде: тепло и аккуратно.



А вот в 1942 году такой возможностью мало, кто мог воспользоваться. Ведь холода сковали столицу сорокоградусными морозами. Этот день далекого военного года вошел в пятерку самых морозных дней января с начала метеорологических наблюдений со значением в -40.1 градусов.



Теплый экстремум, уже привычно, принадлежит нашему столетию: +6.2 градуса в 2007 году.



При положительных значениях температуры 20 января прошел в 2020 году: средняя за сутки ее величина составила +1.8 градусов. С такими показаниями термометра ни о каких снежных сугробах москвичи в прошедшем году и мечтать не могли. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



