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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:52 Среда, 20 января

  20 января в истории метеонаблюдений сильные осадки обходят стороной. Крайний экстремум этого значения в 6.9 мм зафиксирован в позапрошлом веке в 1899 году.

Вот и предстоящий день не сулит стрессовых ситуаций в погодном течении. Температурный фон среднесуточных температур воздуха по-прежнему сохранится на 4-6 градусов ниже нормы. Но при маловетреной погоде без осадков и незначительном превышении атмосферного давления будет весьма комфортно и свежо. Главное, не забывать одеваться по погоде: тепло и аккуратно.

А вот в 1942 году такой возможностью мало, кто мог воспользоваться. Ведь холода сковали столицу сорокоградусными морозами. Этот день далекого военного года вошел в пятерку самых морозных дней января с начала метеорологических наблюдений со значением в -40.1 градусов.

Теплый экстремум, уже привычно, принадлежит нашему столетию: +6.2 градуса в 2007 году.

При положительных значениях температуры 20 января прошел в 2020 году: средняя за сутки ее величина составила +1.8 градусов. С такими показаниями термометра ни о каких снежных сугробах москвичи в прошедшем году и мечтать не могли. / meteonovosti.ru /
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