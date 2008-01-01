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В Австралии ожидается аномальная жара

ИА "Метеоновости" / 08:23 Среда, 20 января



В середине текущей недели юго-восток Австралии окажется в зоне экстремально высокой температуры. Власти штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, опасаются повышения уровня пожарной опасности.



Температура воздуха в штате будет непрерывно расти: в Сиднее она поднимется от 30 до 34 градусов, в долине Голубых гор до 41 градуса, а в регионе Риверина жара достигнет 45 градусов. Именно здесь ожидается угроза возникновения природных пожаров.



С наступлением жары в прибрежных водах на юго-востоке могут возникнуть большие волны. Отдыхающие на пляжах обязаны соблюдать необходимые меры осторожности и подчиняться правилам, установленным береговой охраной. / meteonovosti.ru /



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