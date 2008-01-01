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Опасность схода лавин в Швейцарии

ИА "Метеоновости" / 08:25 Среда, 20 января



В кантонах Швейцарии, пользующихся большой популярностью у любителей зимних видов спорта, установлен третий уровень опасности схода лавин.



В условиях третьего, оранжевого уровня опасности лавины могут сходить на склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы. В связи с приближающимся потеплением в кантонах Берн, Вале, Нидвальден и Обвальден, Ури и Швиц ожидаются средние или даже крупные спонтанные лавины.



На минувших выходных в результате схода лавин в Швейцарии пострадали более 10 человек. Смертельные случаи катания вне трасс были зафиксированы на курортах Вербье и Гштаад, расположенных соответственно в кантонах Вале и Берн. / meteonovosti.ru /



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