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После крещенских морозов в Приморье придет потепление

ИА "Метеоновости" / 09:33 Среда, 20 января



Погоду в Приморском крае определяет восточный перенос воздушных масс. На этой неделе небольшие циклоны чередуются с антициклонами, соответственно, волны тепла и холода сменяют друг друга. В начале недели под влиянием циклона из Китая местами прошел небольшой снег.



А на Крещенье подоспел гребень морозного континентального антициклона. После интенсивного ночного выхолаживания крещенская ночь стала одной из самых холодных с начала зимы - температура упала до -20:-27, местами ударил тридцатиградусный мороз. Резкое понижение температуры сопровождалось порывистым северо-западным ветром. Так, во Владивостоке при температуре -20..-23 порывы ветра достигали 20-22м/с, что делало погоду значительно более холодной.



В среду и четверг (20 и 21 января) в Приморье распространится более теплая воздушная масса с юго-запада. Морозы быстро пойдут на спад, днем в среду температура повысится до -6..-9. По прогнозам, самым теплым днем рабочей недели станет четверг: ночью ожидается -7..-10, днем 0..-2. / meteonovosti.ru /



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