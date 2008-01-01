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Новости погоды


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На юге Якутии всё холоднее и холоднее


ИА "Метеоновости" / 11:41 Среда, 20 января

  Обширный антициклон сохраняет влияние в Якутии. На юге Республики Саха до недавнего времени хозяйничал циклонический вихрь. Но уже 19 января циклон сместился к востоку, оставляя южные улусы в тыловой, холодной своей части. С северо-запада в регион хлынул морозный воздух. Температура воздуха заметно понизилась, стала ниже привычных значений на 4-6 градусов. Настоящие крещенские морозы трещали в Мирном и в Учуре, где были перекрыты абсолютные минимумы температуры. В Мирном воздух остыл до -48,7 градуса, а в Учуре до -54,8 градуса. Также в южных и центральных городах 19 и ночью 20 января образовывался густой морозный туман. Видимость в нем не превышала 50 метров. Особенность морозного тумана в том, что он состоит из частичек льда, а в условиях города это чаще не туман, а смог.

В ближайшие дни холода на юге и в центральных улусах станут усиливаться. Впереди новые рекорды отрицательной температуры. / meteonovosti.ru /
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