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Новости погоды


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Снежная сказка в Краснодарском крае


ИА "Метеоновости" / 12:19 Среда, 20 января

  Для жителей Краснодарского края снег зимой - явление довольно редкое, как и морозы. Снегопады здесь, конечно, случаются, но выпавший снег надолго не задерживается, разве что в горах. 17 января циклонический вихрь принес обильные снегопады, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки. Да и пешеходам было сложно перебираться по сугробам. Несмотря на слаженную работу коммунальных служб, снега на улицах южных городов еще много. Жители частных секторов как могут, помогают - расчищают дороги рядом со своими участками. Да и жители многоквартирных домов принимают участие в расчистке дворов. Ведь снега выпало очень много. На некоторое время даже была приостановлена работа аэропорта в Краснодаре. Казалось бы, выпавший снег должен был в скором времени растаять. Но не тут-то было! Несмотря на то, что в регионе установился антициклон, влияние на погоду оказывали атмосферные фронты циклона, переместившегося в Поволжье. Поэтому снова снегопады и холода. 19 и ночью 20 января на юге Краснодарского края шел сильный снег. Количество выпавших осадков достигло 22 мм в пересчете на воду. А высота снега после столь обильного снегопада достигает 22 см. Что на юге Краснодарского края не часто бывает. Снежной сказкой могли любоваться жители Черноморского побережья. И еще на день холодный воздух задержится в регионе. 21 января погоду здесь станет определять обширный антициклон, но влияние атмосферных фронтов сохранится. Местами пройдет снег, на Черноморском побережье мокрый снег. Ветер в порывах усилится до 15 м/с. Ночью морозно, -10..-15 градусов, на побережье -2..-7; днем 0..+5, на побережье до +9 градусов. 22 января станет теплее, днем на побережье до +12 градусов, да и ночи уже не такие морозные. / meteonovosti.ru /
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