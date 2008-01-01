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Непогода на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 14:01 Среда, 20 января



Камчатку не оставляют в покое циклонические вихри и их атмосферные фронты. 19 и ночью 20 января очередной циклонический вихрь с юга посыпал снегом Курильские острова и Сахалин, поднял метель и отправился на Камчатку. Досталось южной половине полуострова. В Сахалинской области порывы ветра достигали 21-26 м/с, а на юге Камчатского края метель выла при ветре в порывах до 29 м/с. Прошел сильный снег, выпало до 27 мм влаги. И без того высокие сугробы выросли еще на 26-28 см, в отдельных районах намело снега еще больше.



В ближайшие дни атмосферное давление на Камчатке станет расти, влияние циклона ослабеет. Пройдет снег, при порывистом ветре разыграется метель. Но ветер столь сильным уже не будет, 15-20 м/с в порывах. / meteonovosti.ru /



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