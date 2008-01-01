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Ураганные ветры на Русском Севере

ИА "Метеоновости" / 14:12 Среда, 20 января



Неспокойная погода на севере Европейской России. В континентальной части хозяйничает циклонический вихрь с центром над Республикой Коми, а над Арктикой расположился обширный антициклон. Циклон обеспечивает северные районы снегопадами, антициклон поставляет холодный воздух. На границе между циклоном и антициклоном перепады давления очень велики, из-за чего возникает сильный ветер. 19 и ночью 20 января в Мурманской и в Архангельской областях ветер усиливался до 18-23 м/с, поднималась метель. А в Ненецком автономном округе метель бушевала при ветре, достигающем в порывах ураганной силы, 33 м/с. Да и мороз здесь был ощутимый.



21 и 22 января похолодает до -21..-26 градусов, при прояснениях ночью до -36, днем местами до -16 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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