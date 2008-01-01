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Новости погоды
Ледяной водопад в Крыму
ИА "Метеоновости" / 18:19 Среда, 20 января
Самый высокий водопад Крыма, Учан-Су, находящийся на высоте 390 метров на юго-западном склоне ялтинских гор, превратился в ледяной. Вместо "летящей воды" он оказался скоплением сосулек и снега. Причиной тому стало мощное вторжение арктического воздуха. Температура воздуха даже на южном берегу Крыма в течение последних 3 суток была отрицательной, в Ялте ночью подмораживало до -4 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы.
Скоро крымский пейзаж вернется в привычное состояние, 21 января температура воздуха в Крыму повысится до положительных значений. И водопад оттает! / meteonovosti.ru /
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