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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:53 Четверг, 21 января



Теплые воздушные массы со стороны Алтантики постепенно продвигаются на европейскую территорию России. Предстоящим днем столицу и область пересечет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, пройдет снег. Температура воздуха с каждым часов будет повышаться и уже к вечеру окажется -6..-4, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичный регион постепенно возвращается тепло в сопровождении ветра и осадков. Атмосферный фон давления ниже нормы, а содержание кислорода характеризуется биологически пониженной активностью. В холодное время года повышается вероятность роста обострений, обусловленных погодой. Особенно чувствительны к температурным колебаниям лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них чаще развиваются приступы стенокардии, возникают гипертонические кризы, отмечаются нарушения сердечного ритма. Поэтому стоит в это время быть предельно осторожными, уделять больше внимания своему здоровью, выполнять рекомендации врача. Морозы ослабевают, поэтому можно в дневные часы, если нет противопоказаний, совершать небольшие прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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