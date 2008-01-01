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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:42 Четверг, 21 января



В историю метеонаблюдений 21 января запомнился и сильными ветрами, и метелями, и сильными снегопадами. До 18м/с усиливался ветер в порывах в 1986 году, метель бушевала в 2001 году. А в 2005 году прошел ливневый снег. Максимальное количество осадков, 7,5 мм, отмечалось в 1986 и в 2013 годах.



Сегодня днем холода уже не столь сильные, как накануне, -4..-6 градусов, хотя ночи всё еще морозные. Среднесуточная температура немного ниже климатической нормы. В конце позапрошлого века, в 1898 году, день был теплым, воздух прогрелся до +3,8 градуса. А в 1942 году стояли морозы, под утро воздух остыл до -36,4 градуса. С тех пор не было ни такой теплой погоды, ни таких морозов. Вот и сегодня погода располагает к прогулкам на свежем воздухе и зимним забавам.



В прошлом, 2020 году, было теплее обычного на 11,7 градуса, но максимум температуры достигнут не был. Днем воздух прогрелся до 2,9 градуса. Осадков не было, как не было и снега на улицах города. / meteonovosti.ru /



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