Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Израиле выпал снег и похолодало


ИА "Метеоновости" / 08:48 Четверг, 21 января

  Вслед за резким понижением температуры на север Израиля обрушились снегопады. Осадки выпали на горе Хермон в среду 20 января, в ближайшие дни снег появится и в горных массивах центральной части страны.

В начале текущей недели холодный фронт южного циклона принёс с собой проливные дожди, вызвавшие масштабные наводнения на севере Израиля, и минусовую температуру на Голанских высотах. По информации синоптиков, снег с примесью дождя ожидается также в центральной и южной частях страны.

До конца недели в Израиле сухая, но холодная погода. В некоторых регионах страны температура воздуха удержится около 0 отметки. В Иерусалиме солнечно, но прохладно, днем не выше +6..+7 градусов. И даже на юге страны, в Эйлате, термометры показывали всего +13. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-13
Чт.
21 янв.
-9
Пт.
22 янв.
+1
Сб.
23 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -57
Хабардино

некомфортное место: Кутаиси
комфортное место: Банжул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100