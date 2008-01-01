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В Израиле выпал снег и похолодало

ИА "Метеоновости" / 08:48 Четверг, 21 января



Вслед за резким понижением температуры на север Израиля обрушились снегопады. Осадки выпали на горе Хермон в среду 20 января, в ближайшие дни снег появится и в горных массивах центральной части страны.



В начале текущей недели холодный фронт южного циклона принёс с собой проливные дожди, вызвавшие масштабные наводнения на севере Израиля, и минусовую температуру на Голанских высотах. По информации синоптиков, снег с примесью дождя ожидается также в центральной и южной частях страны.



До конца недели в Израиле сухая, но холодная погода. В некоторых регионах страны температура воздуха удержится около 0 отметки. В Иерусалиме солнечно, но прохладно, днем не выше +6..+7 градусов. И даже на юге страны, в Эйлате, термометры показывали всего +13. / meteonovosti.ru /



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