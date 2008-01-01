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Сильный ветер на востоке Франции

ИА "Метеоновости" / 09:06 Четверг, 21 января



В восточных департаментах Франции из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Ухудшение погодных условий затронуло Луару, Верхнюю Луару и дельту реки Рона, простирающуюся между Альпами и Центральным Французским массивом.



Утром 20 января скорость южного ветра на востоке страны стала резко возрастать и достигла 17м/с. К вечеру среды она превысила 27 м/с, однако в ночь на четверг буря утихла. Сегодня утром на данный регион вновь обрушились ветры скоростью 33м/с.



Метеорологическая служба Франции призывает всех жителей и гостей региона избегать прогулок в парках и лесных зонах, а также следить за официальными предупреждениями о погоде. / meteonovosti.ru /



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