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Погода в Беларуси резко меняется

ИА "Метеоновости" / 09:17 Четверг, 21 января



Сильные крещенские морозы не обошли стороной Беларусь. В начале недели в республике сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой на 5-17 градусов ниже климатической нормы. Местами и дневная температура не превысила -17, а ночью при прояснениях воздух выхолаживался до -22..-25. Территория Беларуси повсеместно заснежена, высота снежного покрова составляет 7-25 см.



В четверг, 21 января, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта ожидается резкое изменение погодных условий. Пройдут осадки: снег, в отдельных районах сильный, мокрый снег, дождь. Во многих районах Брестской и Гродненской областей прогнозируется такое неблагоприятное явление, как гололед. Вслед за атмосферным фронтом распространится теплая атлантическая воздушная масса. Максимальная температура воздуха повысится до -2..+4 градусов. Местами возможен туман, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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