Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордные морозы на западе Якутии


ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 21 января

  По праву Якутия является самой холодной Республикой России. А наиболее суровым местом не только Республики, но и всей Планеты, где проживает постоянное население, является Оймяконская долина, где расположен Оймякон известный как один из "Полюсов холода", соперничающий с Верхоянском. Средняя температура января в Оймяконе составляет -47 градусов, а абсолютный годовой минимум - -67.7 градуса. Оймякон расположен в восточной половине Якутии.

Но в текущем январе не восточные, а западные районы Республики являются самыми студеными. За прошедшие двадцать дней месяца в восточных районах Якутии температура оказалась близкой к норме и даже немного выше ее, а на западе на 2-3 градуса ниже многолетних значений. В прошедшую ночь в районе Оймякона температура понизилась до -44..-45 градусов, на западе было гораздо холоднее.

В якутских городах Жиганск и Мирный были установлены новые рекорды суточного минимума. В Алмазной столице России температура понизилась до -49.7 градуса, что почти на 3 градуса ниже предыдущего рекорда, установленному в 1996 году. А в Жиганске столбик термометра и вовсе преодолел пятидесятиградусную отметку, остановившись у значения -59.6, что на 5 градусов ниже рекорда, удерживающегося с 1948 года.

До конца месяца подобное распределение температуры в Якутии сохранится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-10
Чт.
21 янв.
-9
Пт.
22 янв.
+1
Сб.
23 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Однадатта		 -55
Хабардино

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Энугу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100