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Рекордные морозы на западе Якутии

ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 21 января



По праву Якутия является самой холодной Республикой России. А наиболее суровым местом не только Республики, но и всей Планеты, где проживает постоянное население, является Оймяконская долина, где расположен Оймякон известный как один из "Полюсов холода", соперничающий с Верхоянском. Средняя температура января в Оймяконе составляет -47 градусов, а абсолютный годовой минимум - -67.7 градуса. Оймякон расположен в восточной половине Якутии.



Но в текущем январе не восточные, а западные районы Республики являются самыми студеными. За прошедшие двадцать дней месяца в восточных районах Якутии температура оказалась близкой к норме и даже немного выше ее, а на западе на 2-3 градуса ниже многолетних значений. В прошедшую ночь в районе Оймякона температура понизилась до -44..-45 градусов, на западе было гораздо холоднее.



В якутских городах Жиганск и Мирный были установлены новые рекорды суточного минимума. В Алмазной столице России температура понизилась до -49.7 градуса, что почти на 3 градуса ниже предыдущего рекорда, установленному в 1996 году. А в Жиганске столбик термометра и вовсе преодолел пятидесятиградусную отметку, остановившись у значения -59.6, что на 5 градусов ниже рекорда, удерживающегося с 1948 года.



До конца месяца подобное распределение температуры в Якутии сохранится. / meteonovosti.ru /



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