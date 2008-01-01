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Новости погоды


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Сильные ветра задувают на востоке России


ИА "Метеоновости" / 10:37 Четверг, 21 января

  Камчатский край по географическому положению подвержен сильным ветрам в большей степени, чем другие районы России. Относительно спокойная погода в крае наблюдается при установлении тихоокеанского антициклона. Но в январе основными дирижерами погоды на востоке России становятся циклонические вихри. И январь текущего года не стал исключением. Циклоны один за другим поднимаются из южных широт, не минуя российские территории. Вот уже несколько дней погода Камчатского края остается во власти одного из них. И хотя его центр отдалился от полуострова в Берингово море, влияние на погоду Камчатского края он продолжает оказывать. В среду и в ночь на четверг здесь продолжался снег, местами выпало до 10 мм осадков, ветер усиливался до 26 м/с, на севере края и восточном побережье Чукотского автономного округа при ветре до 21 м/с бушевала метель.

Сильные ветра задували на Курильских островах, Сахалине и побережье Хабаровского края, порывы ветра разгонялись до 21-26 м/с. Сегодня ветреная погода в восточных районах страны сохранится. А период затишья будет кратковременным. Очередной циклон уже готов обрушиться снегопадами и сильными ветрами на Курилы, Сахалин и Камчатский край. / meteonovosti.ru /
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