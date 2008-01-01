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С морозами в Москве расправится Атлантика

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 21 января



погоды в столичном регионе. По температурному режиму месяц разделился ровно пополам: первая декада оказалась не по сезону теплой, средняя температура превысила норму более, чем на 3 градуса, а вторая декада дерзнула редкими для москвичей морозами и в ней средняя температура была уже на 7.1 градуса ниже многолетних значений. Каким окажется январь 2021 года в Москве зависит от третьей декады. И смена расстановки барических образований морозов до конца месяца не ожидается.



Холодный антициклон будет оттеснен на восток обширным атлантическим циклоном. Его центр кружит вблизи Скандинавского полуострова, а влияние распространяется почти на всю Западную Европу и западную половину Европейской России. Уже сегодня, 21 января, столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном. Он проявит себя снегом: от небольшого до умеренного, а температура продолжит повышаться. Сегодня ее максимальное значение от -6 до -8 градусов.



В ночь на пятницу столичный регион останется под влиянием фронтального раздела. При облачной погоде сохранится облачная погода со снегом, минимальная температура под утро в Москве -4..-6, по области от -3 на западе до -8 на востоке территории. Днем Москва и Подмосковья окажутся уже в теплом секторе циклона, местами еще пройдут небольшие осадки, утром и в первой половине дня будут отмечаться гололедные явления, а с юго-западными ветрами начнет поступать очень теплый воздух и температура повысится в столице до -1..+1, по области составит -3..+2 градуса. Все условия для образования сосулек!



В выходные дни влияние циклона сохранится. Он определит облачную погоду с небольшими осадками, которые пройдут не повсеместно, на дорогах сохранится гололедица. Ветер сменит направление на южное, и принесет в столицу аномальное тепло с самого Средиземноморья. Среднесуточная температура более, чем на 10 градусов превысит норму. В субботу температура в ночные часы близкая к нулю: в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Днем потеплеет в Москве до 0..2 тепла, в Подмосковье от -3 до +2 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. На дорогах по-прежнему скользко.



В воскресенье характер погоды существенно не изменится.



Теплая погода сохранится в центральных областях Европейской России и в последнюю неделю месяца. / meteonovosti.ru /



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