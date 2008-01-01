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В Сибирь вернулись сильные морозы

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 21 января



В северные районы Сибири морозы нагрянули еще в третьей декаде декабря. Минимальная температура в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах понижалась до -40..-45 градусов.



Январь холодную эстафету принял, но сорокаградусные морозы случались лишь в отдельные ночи в первую неделю месяца. В остальное время температура колебалась от -18 до -30 градусов и в итоге за прошедшие двадцать дней января на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на Таймыре и в Эвенки температура оказалась выше нормы на 1-6 градусов. Антициклон, сформировавшийся над арктическими морями, вернул на север Сибири сильные морозы.



В ночь на четверг в Ямало-Ненецком автономном округе и на юге Таймыра местами температура понизилась до -50..-51 градуса. Но самым холодным стал Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, на большей части которого температура была ниже -50 градусов, а самая низкая температура отмечалась на крайнем северо-востоке района, -58.4 градуса.



Арктический воздух начинает распространяться и в более южные районы Сибири. И если сегодня от Омска до Алтая температура превышает норму на 2-8 градусов, то уже к воскресенью она будет на 8-12 градусов ниже обычных для этой поры значений. К воскресенью морозы усилятся до -35..-40 градусов. Аномально холодная погода сохранится в Сибири и в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /



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