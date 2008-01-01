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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:55 Пятница, 22 января
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В первой половине дня возможен гололед. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.
В столичном регионе продолжается ослабление морозов. Атмосферное давление будет падать и в дневные часы предполагается немного ниже нормы. Зимние колебания метеоапараметров являются нелегким испытанием для организма, прежде всего, людей старшего возраста, у которых имеются проблемы со здоровьем. У них могут обостряться заболевания суставов, особенно воспалительного и дегенеративного характера, органов дыхания. Неустойчивые атмосферные процессы становятся нагрузкой и чаще провоцируют сосудистые нарушения. Поэтому зимой следует уделять больше внимания своему здоровью, укреплять иммунитет, нормализовать режим труда и отдыха, принимать витаминные комплексы, адаптогены растительного происхождения. / meteonovosti.ru /
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