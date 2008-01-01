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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:16 Пятница, 22 января



Московская погода резко сбавила морозный темп. И уже сегодня днем температура в городе повысится до оттепели. Аналогичное тепло в эти дни отмечалось в Москве в прошлом году. Максимальная температура 22 января составила +4.3 градуса, что стало суточным рекордом. Сегодня температура заветной отметки не достигнет.



Сильные морозы в это время отмечались более ста лет тому назад. В 1892 году под утро они усилились до -34.2 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильным снегопадом вошел этот день в историю наблюдений в 1993 году, а в 1956 году высота московских сугробов превысила полметра. / meteonovosti.ru /



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