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Новости погоды


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Весеннее тепло покинуло Приморье


ИА "Метеоновости" / 08:59 Пятница, 22 января

  21 января в Приморье оказался самым теплым с начала зимы. Во Владивостоке отмечалась оттепель, что больше соответствует началу марта. Но неглубокий циклон, который проходил по юго-западу, вызвал сначала небольшой снег, а затем и похолодание. Особенно ощутимо оно оказалась на севере Приморья, где ночью температура понизилась до -25..-30 градусов.

Днем 22 января атмосферное давление в регионе станет повышаться, усилится северный ветер и похолодание продолжится. Во Владивостоке вновь подморозит до -10 градусов. Температурный режим вернется в зиму.

В выходные погодные условия в Приморье будет определять антициклон. Он обеспечит морозную погоду без осадков. / meteonovosti.ru /
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