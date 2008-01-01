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Новости погоды


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Русская зима покидает Санкт-Петербург


ИА "Метеоновости" / 10:27 Пятница, 22 января

  Вторая декада января напомнила петербуржцам, что такое настоящая зима. На берегах Невы преобладала холодная и очень холодная погода. Самые холодные дни выпали на середину декады, когда мороз щипал за нос и за уши, а свежевыпавший снежок искрился и поскрипывал под ногами. 16 января термометры показали самое низкое значение за всю зиму (-18.0), среднесуточная температура опустилась на 13-14 градусов ниже нормы. К окончанию декады морозы ослабели, показания термометров вернулись в рамки климата.

В прошедшие сутки обширный атлантический циклон с запада и связанный с ним теплый атмосферный фронт перешли в решительное наступление. В Северной столице пошел снег, усилился ветер, местами отмечалась метель. В пятницу днем ожидается повышение температуры до нулевой отметки, сохраняется вероятность гололеда. Выходные будут сырыми и промозглыми, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, возможен туман. Термометры покажут 0..+3, ветер южных направлений, умеренный. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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