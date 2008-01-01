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В Москве и Подмосковье снега прибавилось

ИА "Метеоновости" / 10:30 Пятница, 22 января



Несмотря на очевидность потепления, в Москве и Московской области за минувшие сутки снега еще прибавилось. Это последние порции пушистого и белого снега в ближайшие 5 суток. Москву захлестнет тепло и влага Атлантики и Средиземноморья. Тут уж не до снега, значительных осадков не предполагается, а с неба будет срываться морось вперемежку с мокрым снегом, не исключены гололедные явления и слабые дожди.



Отступление зимы прошедшей днем ознаменовалось умеренными снегопадами, немного снега прибавилось и минувшей ночью при прохождении следующего теплого атмосферного фронта мощного атлантического циклона. В Москве прирост снега составил от 2 до 4 см, теперь на ВДНХ высота снега составляет 37 см, в Тушино и на метеостанции МГУ высота снега ровно 40 см, а в Измайлово сугробы подросли за сутки на 3 см, для Москвы это самые мощные сугробы - 43 см.



В Подмосковье наиболее заметно сугробы подросли за день 21 января, но и в начале минувшей ночи на востоке и юго-востоке Подмосковья прибавилось еще до 1-2 см снега. Рекордсмены по приросту снега южные, восточные и юго-западные районы Подмосковья, там активней всего проявили себя теплые фронты.



В Коломне, Кашире и Наро-Фоминске сугробы подросли на 4 см, высота снега соответственно на утро 22 января составила 38, 33 и 34 см, что существенно выше нормы для третьей декады января. В Серпухове высота снега увеличилась на 2 см и составляет пока 37 мс. На северо-западе области пророст снега за сутки составил в основном менее 1 см. / meteonovosti.ru /



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