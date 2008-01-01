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В центр Европейской России пришли густые туманы

ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 22 января



Признаки потепления в средней полосе России очевидны: это и обильные снегопады при прохождении теплых фронтов разрастающегося в своих размерах атлантического циклона (местами в Смоленской и Калужской областях в прошедшие сутки выпало до 6-8 см снега), и, конечно, заметное повышение температуры. За минувшие сутки температура в центре и на западе европейской России выросла на 5-10 градусов, причем местами повышение температуры сохранялось и ночью за счет мощной адвекции атлантического тепла.



Еще 21 января среднесуточная температура воздуха была на 1-2 градуса ниже нормы или около нормы, но уже в предстоящие сутки в средней полосе Европейской России она ожидается на 7-10 градусов выше характерной для третьей декады января. Уже 22 января днем местами на западе и в центре Европейской России температура перейдет через 0 градусов в сторону положительных значений. В выходные дни температура ожидается на уровне экстремально высоких значений, хотя рекорды маловероятны по причине обилия снега, над которым теплая воздушная масса существенно остывает.



Очевидным признаком потепления являются и густые адвективные туманы, которые еще ранним утром 22 января накрыли Смоленскую и Московскую области. Немного позже туманы стали стелиться в Калужской и Тверской областях. Видимость в тумане местами ухудшалась до 300-500 м. Густые туманы могут сохраняться в течение всего дня пятницы и в предстоящие сутки. Процесс адвекции теплого и влажного воздуха с юго-западными мощными потоками в самом разгаре, средняя полоса России оказалась в теплом секторе циклона. В субботу воздушные течения еще сильнее развернуться на юг. Теплый и влажный воздух охлаждается над заснеженной подстилающей поверхностью, так что мощный снежный покров играет одну из главных ролей в формировании таких туманов.



Адвективные туманы опасны своей продолжительностью, ареалом распространения, также они могут образовываться в любое время суток, в том числе при умеренном и сильном ветре. / meteonovosti.ru /



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